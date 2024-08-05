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21:46, 5 августа 2024Мир

Россиян призвали покинуть объятую протестами Бангладеш

Посольство в Дакке: россияне должны по возможности покинуть Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Россияне по возможности должны покинуть объятую протестами Бангладеш. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале посольства России в Дакке.

Дипломатическое представительство также призвало россиян уделять внимание личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и проведения акций протеста.

Ранее в МИД России заявили, что смена власти в Бангладеш — внутреннее дело страны. В российском ведомстве выразили надежду «на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло».

5 августа ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на фоне протестов в стране покинула официальную резиденцию в Дакке и запросила убежище в Великобритании.

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      Марина Совина
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