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17:25, 5 августа 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о влиянии двигательной активности на качество сна

Невролог Щипицина рассказала, что 10 тысяч шагов в сутки помогут наладить сон

Фото: Tracey Hocking / Unsplash

Наладить режим сна можно несколькими способами, например, постоянной физической активностью, рассказала невролог Наталья Щипицина. О влиянии прогулок на качество ночного отдыха она рассказала россиянам в беседе с РИА Новости.

Наладить сон поможет регулярная двигательная активность, заявила врач. По ее словам, проходить нужно минимум 10 тысяч шагов в сутки.

Также, добавила Щипицина, нужно четко следовать распорядку дня — трудиться с перерывами, не перерабатывать, вовремя ложиться спать. Невролог объяснила эту рекомендацию тем, что причиной проблем со сном у здорового человека может быть нарушение биологических ритмов при смене ночи и дня.

«Если же и при соблюдении графика сна у человека возникают его нарушения, то следует обратиться к врачу, чтобы медикаментозно вызывать сон. Из безобидных препаратов, которые может человек принимать без назначения врача, — это растительные препараты типа валерьяны, пустырника, пиона», — прокомментировала невролог.

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      Вера Владзиевская
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