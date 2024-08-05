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08:25, 5 августа 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за оправдание терроризма из-за комментариев в сети

Под Мурманском арестовали мужчину за публичное оправдание терроризма

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В Мурманской области суд арестовал мужчину, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в феврале 2023 года россиянин в комментариях в одной из социальных сетей публично одобрил теракт, произошедший в Мурманске.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Мужчина признал вину.

Ранее в Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали 34-летнего местного жителя за комментарий в социальных сетях, в котором он оправдывал атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на социальные объекты Москвы.

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      Екатерина Кашурникова
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