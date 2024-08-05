Россиянка бросила чужого пятимесячного ребенка на лестничной клетке

В Петербурге девушка бросила чужого пятимесячного ребенка на лестничной клетке

В Санкт-Петербурге 18-летняя девушка бросила чужого пятимесячного ребенка на лестничной клетке и ушла спать в квартиру. Об этом сообщил 78.ru.

По данным издания, 30-летняя россиянка привезла девочку к отцу в дом на улицу Кржижановского. Она попросила экс-возлюбленного и его новую пассию какое-то время присмотреть за малышкой, пока она перевозит вещи.

Когда мать приехала, в квартире девочки не оказалось. Ее бывший заявил, что не знает, куда мог деться младенец.

Малышку обнаружили соседи на лестничной клетке и вызвали сотрудников полиции. Ее передали в руки медиков и принялись разбираться в ситуации.

Просмотрев камеры, оперативники поняли, что ребенка в подъезд вынесла сожительница отца. Предположительно, те не захотела сидеть с девочкой и таким способом решила проблему.

Позже ее с признаками наркотического опьянения увезли в отдел на допрос. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Находки оставила маленькую дочь в такси и скрылась в лесу.