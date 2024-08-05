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08:24, 5 августа 2024Россия

Россиянка три дня провела в запертой квартире с разлагающимся телом возлюбленного

Екатеринбурженка три дня провела в запертой квартире с разлагающимся телом

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жительница Екатеринбурга три дня провела в запертой квартире с разлагающимся телом возлюбленного. Россиянка никому не рассказывала о случившемся, поскольку не знала, как вызвать экстренные службы. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, 45-летний сожитель женщины работал настройщиком систем безопасности в одной из школ. Около года назад он переехал к горожанке, и они начали жить вместе. Внезапно мужчина почувствовал себя плохо, его возлюбленная вместо того, чтобы вызвать медиков, пошла к соседям. Однако никто из жильцов не открыл ей дверь.

Женщина вернулась в квартиру и не выбиралась оттуда на протяжении длительного времени. Лишь однажды она сходила в магазин за молоком. На второй день екатеринбурженка решила перетащить сожителя на кухню. Когда она волочила мужчину, у него разорвалось туловище и выпали наружу внутренние органы. В такой атмосфере россиянка провела еще день. Затем все же обратилась в полицию. Сейчас ее стали допрашивать.

Предположительно, ее возлюбленный страдал от цирроза печени.

Ранее жительница Невского района Санкт-Петербурга нашла мужа с ссадинами и гематомами в багажнике автомобиля.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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