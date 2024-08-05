Российская второклассница снимала фото для подруги и оказалась в реанимации

В Петербурге второклассница снимала фото для подруги и оказалась в реанимации

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга второклассница снимала фото для подруги и оказалась в реанимации. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, российскую школьницу в тяжелом состоянии увезли в больницу от пятиэтажного дома. По предварительным данным, она снимала на телефон вид с третьего этажа и не удержалась на подоконнике.

Врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга. Ее поместили в реанимационное отделение.

Школьница воспитывается в полной семье. Внимание правоохранительных органов в прошлом она не привлекала.

Ранее сообщалось, что на Аминьевском шоссе на западе Москвы 37-летняя женщина при попытке снять селфи выпала из окна 16-го этажа. Медикам спасти жительницу столицы не удалось. У нее остались двое детей.