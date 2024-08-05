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13:59, 5 августа 2024Бывший СССР

Российские войска уничтожили склад с боекомплектом и группировку солдат ВСУ

Лебедев: в Сумах уничтожен склад с боекомплектом ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В районе железнодорожного вокзала в Сумах двумя ударами уничтожены склад с боекомплектом и прибывший личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранные наемники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, около 13:00 в районе вокзала произошло два прилета, один был с повторной детонацией. Он сослался на местных жителей, которые сообщили, что у военных ВСУ истерика и что проезд через центр города закрыт. Медики сказали, что атаке подверглись и иностранные военные.

Помимо этого, координатор подполья сообщил, что на месте прилета у очевидцев берут подписки о неразглашении.

Ранее стало известно о двух взрывах в Сумах. Воздушная тревога в момент взрывов не объявлялась.

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      Илья Таксюр
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