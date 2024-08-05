Российский бизнес Hugo Boss обрел нового владельца

«Стокманн» закрыл сделку по приобретению бизнеса Hugo Boss в России

Ритейлер АО «Стокманн» закрыл сделку по приобретению бизнеса Hugo Boss в России. Смена собственника ООО «Хьюго Босс Рус» состоялась 2 августа, сообщает «Интерфакс».

Немецкий производитель одежды и аксессуаров остановил продажи в России еще в марте 2022 года. В апреле этого года замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал об одобрении сделки по приобретению российского бизнеса Hugo Boss, в рамках которой, по его словам, было оговорено, что после обретения бизнесом нового владельца все рабочие места сохранятся.

Открытие магазинов марки чиновник тогда анонсировал на III квартал 2024-го.

Hugo Boss была представлена в России с 1992 года по системе франчайзинга, а с 2011 года начала открывать собственные торговые точки. Летом 2023 года, комментируя ситуацию с работой в стране, в компании заявили о поиске возможности перейти на оптовые поставки и продать свои активы и обязательства в РФ.