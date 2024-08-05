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09:26, 5 августа 2024Россия

Российский священник рассказал о чудесах в зоне СВО

Уехавший на СВО священник рассказал о спасении под огнем Bradley

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

Уехавший на специальную военную операцию (СВО) священник Роман Хамадиев из Красноярского края рассказал о спасении из-под огня вражеской бронетехники. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам Хамадиева, чудеса случались в зоне СВО постоянно. Так, после очередной полученной в бою контузии он пришел в себя и увидел БМП Bradley на расстоянии 20 метров. «У меня было два варианта: либо поднять руки, либо бежать в гору до своих», — пояснил он.

Священнослужитель бросился бежать, в это время украинские бойцы открыли по нему огонь, «только искры от пуль вокруг разлетались». Мужчина упал в канаву, не получив ранения — противник подумал, что расправился с ним и не стал преследовать.

Ранее другого ездившего на СВО священника лишили сана. На сайте Казанской епархии говорится, что иерей Виталий Беляев нарушил ряд церковных запретов. Ранее он записывал видео с вагнеровцами, а в зоне боевых действий крестил раненых и совершал молебны.

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      Алан Босиков
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