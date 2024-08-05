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21:02, 5 августа 2024Экономика

Рост цен на бензин на московских заправках замедлился впервые за лето

МТА: за неделю АИ-95 на АЗС Москвы подорожал в среднем на 8 копеек

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

За неделю с 29 июля по 4 августа рост цен на московских заправках замедлился впервые за лето. Об этом со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА) пишет «Интерфакс».

Так, бензин АИ-92 на АЗС Москвы на прошлой неделе подорожал в среднем на 5 копеек, до 53,69 рубля за литр, а АИ-95 вырос в цене на 8 копеек, до 59,48 рубля за литр. Цена дизельного топлива выросла заметнее, на 14 копеек, до 65,81 рубля за литр.

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Для сравнения, в июле и июне стоимость бензина на столичных заправках росла более высокими темпами. В среднем топливо дорожало на 20-30 копеек в неделю. Таким образом, показатель темпа роста цен на прошлой неделе стал минимальным с конца мая.

По итогам исследования РИА Новости, российскими регионами с самым доступным бензином оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. В этих субъектах местные жители могут приобрести на среднюю в регионе зарплату более двух тысяч литров АИ-92 в месяц. Для сравнения: средний по России показатель составил 1334 литра.

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