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16:27, 5 августа 2024Наука и техника

Samsung перестанет копировать Apple

AjuNews: глава Samsung разочаровался тем, что его компания копировала Apple

Фото: Loren Elliott / Reuters

Руководители корпорации Samsung разочарованы тем, что новые гаджеты бренда похожи на устройства компании Apple. Об этом сообщает корейское издание AjuNews.

По информации источников, руководитель Samsung Electronics и фактический глава Samsung Group Ли Джэ Ен остался недоволен новыми устройствами бренда. По словам топ-менеджера, он раскритиковал главу отдела мобильных коммуникаций Samsung Electronics ТМ Ро за то, что компания фактически скопировала гаджеты Apple.

Журналисты AjuNews объяснили, что речь идет об умных часах Galaxy Watch Ultra и беспроводных наушниках Galaxy Buds 3, которых авторы многих иностранных медиа назвали похожими на Apple Watch Ultra и AirPods Pro соответственно. Сообщается, что Ли Джэ Ен велел подчиненным задуматься над тем, чтобы перестать копировать продукты конкурента.

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Источники в Samsung рассказали, что в руководстве корейской корпорации установилась «не очень хорошая атмосфера». Авторы AjuNews подчеркнули, что Ли Джэ Ен был очень зол на сотрудников, хотя руководитель Samsung Electronics известен своим мягким характером.

Жалобы на похожие на устройства Apple девайсы также оставили многие посетители соцсетей Samsung. Так, пользователи недовольны тем, что Samsung начала копировать Apple и выпускать вторичные продукты «как китайские бренды».

В конце июля южнокорейская корпорация Samsung заявила об успешных продажах актуальных флагманских смартфонов. «Люди продолжили покупать телефоны серии Galaxy S24 спустя месяцы после их запуска», — отметили журналисты издания SamMobile.

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      Андрей Ставицкий
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