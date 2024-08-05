Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:32, 5 августа 2024Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом

Симоньян: в РФ вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Россию вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук. Такое мнение выразила главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», доступном на платформе «Смотрим».

«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент [России Владимир Путин], встречая их, это не пустой звук. (...) Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога», — прокомментировала Симоньян обмен заключенными РФ и Запада.

Главред RT также отметила подвиг семей разведчиков, которые сознательно отказались от прежней жизни и уехали из своей страны ради службы родине.

Симоньян также обратила внимание на тот факт, что американский лидер Джо Байден во время встречи заключенных внезапно поднялся в пустой самолет, а спустя некоторое время вернулся обратно. «Он просто не справляется с большим количеством информации», — оценила медиаменеджер поведение президента США и назвала его «несчастным дедом в абсолютной очевидной деменции».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили следящий за пользователями Android троян. Шпионский вирус имел доступ к переписке и контактам

      ФСБ задержала двух религиозных деятелей за вербовку террористов

      Еще два триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Олимпийских играх

      Нефть рекордно подешевела

      В Мали осудили Украину за неонацизм

      Обнародовано видео поимки с поличным американского шпиона в Москве

      В Таиланде туристический автобус рухнул в озеро и попал на видео

      Стали известны подробности продвижения ВС России в Часов Яре

      Минобороны заявило об уничтожении двух немецких танков Leopard в зоне СВО

      Солист Limp Bizkit обратился к фанатам из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше