Алаудинов: поставленные Украине истребители F-16 не повлияют на ход СВО

Шесть истребителей F-16, поставленных в Вооруженные силы Украины (ВСУ), никак не повлияют на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«Потому что если бы ход данного СВО мог поменять какой бы то ни был самолет — и не только F-16, поверьте мне, давным-давно бы эти самолеты дали Украине», — сказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Депутат Дмитрий Белик ранее высказывал мнение, что прибытие на Украину американских самолетов F-16 знаменует собой новый виток противостояния России с Западом. F-16 является серьезным противником, и их не стоит сбрасывать со счетов, уверен парламентарий.