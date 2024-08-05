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13:12, 5 августа 2024Россия

Соратник Кадырова оценил влияние поставок истребителей F-16 Киеву на ход СВО

Алаудинов: поставленные Украине истребители F-16 не повлияют на ход СВО

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Шесть истребителей F-16, поставленных в Вооруженные силы Украины (ВСУ), никак не повлияют на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«Потому что если бы ход данного СВО мог поменять какой бы то ни был самолет — и не только F-16, поверьте мне, давным-давно бы эти самолеты дали Украине», — сказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Депутат Дмитрий Белик ранее высказывал мнение, что прибытие на Украину американских самолетов F-16 знаменует собой новый виток противостояния России с Западом. F-16 является серьезным противником, и их не стоит сбрасывать со счетов, уверен парламентарий.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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