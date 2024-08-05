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16:11, 5 августа 2024Силовые структуры

Стало известно о новых возможных фигурантах по делу о хищениях в «Патриоте»

В уголовном деле о хищениях в парке «Патриот» могут появиться новые фигуранты

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В уголовном деле о хищениях в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, не все причастные к хищениям могли быть установлены следствием.

Ранее в рамках расследования были задержаны директор парка Вячеслав Ахмедов и начальник Главного управления инновационного развития МО России генерал-майор Владимир Шестеров. Потерпевшей стороной по уголовному делу признали Министерство обороны России.

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