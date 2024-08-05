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09:03, 5 августа 2024Наука и техника

Солнце оказалось способно к захвату блуждающих планет

НАСА: Солнце может захватывать планеты-изгои

Фото: McPHOTO/ M. Gann / Globallookpress.com

Ученые из Университета Иешива в Нью-Йорке и НАСА показали, что Солнце может захватывать блуждающие межзвездные объекты, включая планеты-изгои. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Исследователи изучили возможность постоянного захвата межзвездных объектов, таких как кометы, астероиды и планеты-изгои, гравитационным полем Солнца. В Солнечной системе была выявлена область, где эти объекты могут быть захвачены и оставаться на стабильной орбите вокруг звезды.

Для расчета траекторий захваченных объектов была использована упрощенная модель с тремя массами — сам захваченный объект, Солнце и Млечный Путь. Результаты показали, что межзвездные объекты могут войти в состояние «постоянного захвата», оставаясь на орбите вокруг Солнца на неопределенно долгий срок. Кроме того, объекты могут войти в состояние «слабого захвата», когда они медленно переходят на стабильную орбиту.

Захваченные объекты способны демонстрировать хаотическое движение, однако это движение подчиняется сложным повторяющимся узорам, напоминающим фракталы, что способствует стабильности орбит.

Предполагается, что Солнце в дополнение к астероидам и кометам могло захватить планеты-изгои, которые влияют на орбиты других тел в Солнечной системе. Отслеживая орбитальные возмущения, ученые могут обнаружить такие захваченные объекты.

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      Александр Еникеев
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