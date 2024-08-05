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08:21, 5 августа 2024Спорт

Тренер посоветовал упражнение для укрепления ног и развития баланса

Фото: bublikhaus / Freepik

Фитнес-тренер Егор Ходырев посоветовал упражнение, которое поможет укрепить ноги и развить баланс. Его слова приводит «Чемпионат».

Ходырев предложил выполнять приседания на одной ноге (приседания пистолетиком). «Упражнение прокачивает мышцы ног, ягодиц и кора, а также развивает координацию, силу, гибкость и ловкость. Для освоения упражнения в правильной технике может понадобиться не одна неделя или даже месяц, но из-за высокой эффективности оно того стоит», — сказал специалист.

Исходное положение — стоя, спина ровная, грудь выведена вперед, лопатки сведены, колени и стопы смотрят вперед. Затем перенесите вес тела на левую ногу, напрягите мышцы стопы для лучшей стабильности, правую слегка поднимите в воздух, а руки вытяните вверх. На вдохе с напряженным прессом медленно начните отводить таз назад, сгибайте левое колено без завала ноги внутрь, а правую ногу вытягивайте вперед. На выдохе мощным движением давите пяткой в пол и разгибайте опорную ногу, возвращаясь в исходное положение.

Новичкам Ходырев рекомендовал начать с подводящих упражнений и более простых видов приседаний на одной ноге. Также помогут освоить приседания пистолетиком упражнения на одной ноге, румынская тяга и болгарские выпады.

Ранее фитнес-тренер Роман Филиппенко посоветовал облегченный вариант отжиманий, который подойдет для новичков и девушек. Эксперт предложил выполнять отжимания с колен. Он отметил, что группы мышц задействуются схожие, но при этом снижается нагрузка.

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      Андрей Стрельцов
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