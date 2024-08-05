У российского завода обнаружили танкер с фейковым сигналом GPS

Bloomberg: к заводу «Арктик СПГ-2» пришвартовался танкер с фейковым GPS

К попавшему под санкции российскому экспортному заводу «Арктик СПГ-2» пришвартовался танкер с фейковым сигналом GPS. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Согласно подаваемым сигналам, Pioneer, которое не имеет известного страховщика и управляется малоизвестной индийской компанией, находится на расстоянии 1300 километров (800 миль) от российских берегов. По словам Самира Мадани, соучредителя TankerTrackers.com, корабль является частью теневого флота, который Москва использует для поставки СПГ зарубежным партнерам.

Данные отслеживания судна Pioneer указывают на то, что судно находится в Баренцевом море к северо-востоку от Норвегии, вдали от Arctic LNG 2. Однако спутниковые снимки утверждают обратное.

Согласно глобальной базе данных судоходства Equasis, Pioneer управляется Ocean Speedstar Solutions, зарегистрированной в июне в 150 километрах от Мумбаи. До этого момента судном недолго управляла Nur Global Shipping, еще одна малоизвестная компания, работающая в зоне свободной торговли Объединенных Арабских Эмиратов.

США ввели санкции против завода «Арктик СПГ-2» в ноябре, чтобы помешать началу экспорта с площадки. В Вашингтоне пообещали уничтожить проект. Из-за отсутствия возможности начать поставки на проекте скопилось топливо, из-за чего производство пришлось приостановить. Москва хочет построить свои газовозы, но не имеет необходимых технологий после того, как французская Gaztransport & Technigaz, которая специализируется на мембранных системах, остановила работу в России.

В рамках 14 пакета санкций Евросоюз также запретил инвестировать и поставлять товары и технологии для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ». ЕС объявил о запрете на перевалку российского СПГ через порты стран–членов объединения, что назвали самым серьезным пунктом санкций.