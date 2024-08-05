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16:31, 5 августа 2024Бывший СССР

Украинка избила военкома за мобилизацию больного раком мужа

«Захид.нет»: украинка избила военкома за мобилизацию больного раком мужа

Фото: Stringer / Reuters

Украинка избила члена врачебно-военной комиссии (ВВК) поселка Кельменцы Черновицкой области за положительное решение по мобилизации ее мужа, больного раком. Женщину оштрафовали за нападение на военкома, сообщает «Захид.нет».

На суде женщина заявила, что ее муж болен раком. Она решила потребовать объяснений у врача ВВК и заставить территориальный центр комплектации (ТЦК) пересмотреть решение о мобилизации.

Врач отказался объяснять решение, после чего украинка нанесла ему несколько ударов в лицо. Суд оштрафовал женщину на 850 гривен.

Ранее стало известно, что сотрудники Тернопольского ТЦК организовали схему коррупции на мобилизации. Также услуги предоставлялись и действующим военным, которые могли за взятку оформить списание с военной службы или перевод из боевых частей в тыловые.

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      Глеб Палехов
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