Украинский военный напал с пистолетом на охранников дома в Киеве

Times of Ukraine: в Киеве военный ВСУ напал с пистолетом на охранников дома

В Киеве военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) напал на охранников дома с пистолетом. Об этом сообщило издание Times of Ukraine в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Бульвар фонтанов». Как рассказали соседи, набросившийся на охранников мужчина является жильцом данного ЖК. Некоторое время назад он был ранен на фронте, в связи с чем вернулся домой.

На опубликованных кадрах запечатлен конфликт между мужчинами. В один момент военный достал пистолет и стал наводить оружие на охранника. Камеры также сняли выстрел бойца ВСУ в воздух.

На место были вызваны полицейские. По прибытии правоохранителей нарушитель попытался убежать, удалось ли его задержать — неизвестно.

Ранее сообщалось о нападении вооруженных военных на работников автозаправочной станции в Киеве. Причиной их агрессивного поведения стало замечание от сотрудников АЗС.