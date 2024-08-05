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18:26, 5 августа 2024Силовые структуры

Украинца заочно осудили за вербовку россиянина в «Азов»

В ДНР суд заочно приговорил украинца к 12 годам за вербовку россиянина в «Азов»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 12 годам колонии строгого режима 37-летнего гражданин Украины, который вербовал жителя Краснодара в группировку «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, осужденный делал это через переписку в социальных сетях. В мае 2024 года обвинительный приговор за участие боях на стороне «Азова» суд вынес в отношении этого жителя Краснодара.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 27 годам колонии строгого режима украинского военного за обстрел гражданской инфраструктуры региона и ранение мирного жителя. Осужденный ежедневно стрелял из миномета по жилым домам.

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      Варвара Митина
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