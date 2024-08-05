Украинцы обвинили командование бригады ВСУ во вранье

Украинцы в интернете обвинили командование бригады ВСУ во вранье о потерях

Украинцы в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обвинили командование 120-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вранье о положении ее военнослужащих на фронте. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Командование бригады в своем посте заявило, что родственники военнослужащих этого подразделения распространяют якобы ложную информацию о его разгроме в одном из направлений. Тем не менее авторы поста признают, что один из батальонов, выполняющий боевое задание в Донецком направлении, попал в сложное и непростое столкновение с Вооруженными силами России.

Однако интернет-пользователи подвергли это заявление критике, обвиняя командование бригады во вранье.

«Ложь. Все, кто причастен к вашей бригаде, знают "отношение" высших командиров к бойцам. Вместо этой писанины, вы бы лучше делали действительно нужную работу для сохранения жизни личного состава», — написал один из комментаторов.

Ранее военные потери ВСУ на рубежах Луганской народной республики в июле назвали рекордными с начала года. Насчитывается около 47 тысяч человек.