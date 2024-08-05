Военные потери ВСУ на рубежах ЛНР в июле назвали рекордными с начала года

Марочко: ВСУ в июле на рубежах ЛНР потеряли около 47 тыс. человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в июле потеряли на рубежах Луганской народной республики около 47 тысяч человек, это рекордное количество с начала года. Такие данные в беседе с ТАСС назвал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что за месяц было отражено 188 атак, что на 55 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом, потери составили приблизительно 46 905 военнослужащих и иностранных наемников, что на 12 120 человек больше, чем и июне. Годом ранее ВСУ потеряли на этом направлении 34 785 человек.

«Это самые большие потери вооруженных формирований Украины с начала текущего года на этом участке. Тенденция роста потерь противника отмечается с февраля текущего года», — заявил военный эксперт.

Он также сообщил, что украинские войска за июль потеряли 46 танков, две пусковые установки хорватской РСЗО RAK-SA-12, 85 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 237 полевых складов с боеприпасами и более 700 единиц техники.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные уничтожили крупный взводный опорный пункт ВСУ, который располагался в районе Стельмаховки в ЛНР. В результате атаки противник понес потери и покинул свои позиции.