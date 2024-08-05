Установлена личность стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы

В Москве установили личность мужчины, обстрелявшего самокатчиков из пистолета

В Москве установили личность мужчины, разозлившегося на самокатчиков и обстрелявшего их из пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, им оказался 42-летний местный житель. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Инцидент произошел на юге Москвы. По словам пострадавших, мужчина начал кричать на четырех самокатчиков после того, как они обогнали его. Он обвинил их в том, что они заняли дорогу и едва не сбили его. После этого фигурант достал травматический пистолет и открыл огонь. Двое самокатчиков были ранены в спины.