Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:11, 5 августа 2024Силовые структуры

Установлена личность стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы

В Москве установили личность мужчины, обстрелявшего самокатчиков из пистолета

Фото: Oksana the King / Business Online / Globallookpress.com

В Москве установили личность мужчины, разозлившегося на самокатчиков и обстрелявшего их из пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, им оказался 42-летний местный житель. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Инцидент произошел на юге Москвы. По словам пострадавших, мужчина начал кричать на четырех самокатчиков после того, как они обогнали его. Он обвинил их в том, что они заняли дорогу и едва не сбили его. После этого фигурант достал травматический пистолет и открыл огонь. Двое самокатчиков были ранены в спины.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании и пообещал жесткий ответ. К чему готовятся в Израиле и США?

      Установлена личность стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы

      В США указали ВСУ на важный недостаток переданных им F-16

      Одна деталь на фото 52-летней телеведущей в бикини смутила фанатов

      Стесняющейся предложить партнеру секс-игрушку девушке дали совет

      В Израиле узнали про подземный бункер в Иерусалиме из-за угрозы атаки Ирана

      Российские бомбардировщики поразили ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ

      Украинцы начали отправлять детей за границу из-за страха их мобилизации

      Apple отложила выход складного планшета

      Второй человек получил имплант от Neuralink

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше