Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 5 августа 2024Россия

В Госдуме ответили на слова Зеленского о российских ракетах

Депутат Белик о словах Зеленского о ракетах России: это пощечина Западу

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заявление Владимира Зеленского о том, что соседние с Украиной страны боятся сбивать ракеты России, является пощечиной странам Запада. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

Зеленский 5 августа заявил, что Запад боится сбивать ракеты Вооруженных сил России над Украиной из-за риска излишней эскалации конфликта. Для принятия такого решения необходима коалиция стран-соседей Украины, так как для одного государства это очень большая ответственность, подчеркивал он.

«Просьба Зеленского — это не просто демарш, это настоящая пощечина западному истеблишменту. Зеленский так и не понял, что ему дают оружие, чтобы самим не воевать, поэтому его просьбы априори недопустимы», — сказал парламентарий.

На заявление Зеленского ответили и в Совфеде. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров счел, что Украина пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Слова украинского политика, по его словам, демонстрируют, что политик врал, когда говорил о готовности к переговорам с Россией.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Обвал фондовых рынков Азии перекинулся на Европу

      В НАТО заявили об озабоченности эскалации отношений Россией

      На Украине возбудили уголовные дела из-за митинга у военкомата

      В России отреагировали на одобрение Западом ударов по Белгороду ракетами США

      На Украине предложили разрешить выезд за границу нескольким категориям граждан

      Стали известны расходы россиян на машины с пробегом

      Россиянин призывал в сети к уничтожению русских и получил два года колонии

      Фильм «Дэдпул и Росомаха» заработал в прокате больше «Страстей Христовых»

      В Госдуме ответили на слова Зеленского о российских ракетах

      В России назвали условия участия в саммите по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше