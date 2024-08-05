В Госдуме ответили на слова Зеленского о российских ракетах

Депутат Белик о словах Зеленского о ракетах России: это пощечина Западу

Заявление Владимира Зеленского о том, что соседние с Украиной страны боятся сбивать ракеты России, является пощечиной странам Запада. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

Зеленский 5 августа заявил, что Запад боится сбивать ракеты Вооруженных сил России над Украиной из-за риска излишней эскалации конфликта. Для принятия такого решения необходима коалиция стран-соседей Украины, так как для одного государства это очень большая ответственность, подчеркивал он.

«Просьба Зеленского — это не просто демарш, это настоящая пощечина западному истеблишменту. Зеленский так и не понял, что ему дают оружие, чтобы самим не воевать, поэтому его просьбы априори недопустимы», — сказал парламентарий.

На заявление Зеленского ответили и в Совфеде. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров счел, что Украина пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Слова украинского политика, по его словам, демонстрируют, что политик врал, когда говорил о готовности к переговорам с Россией.