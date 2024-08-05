Зеленского обвинили в попытке втянуть НАТО в войну с Россией

Сенатор Джабаров обвинил Зеленского в попытке втянуть НАТО в войну с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями пытается втянуть НАТО в войну с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский объявил о своем желании, чтобы НАТО сбивало российские ракеты над территорией Украины. Сейчас, по его словам, соседние страны боятся это делать из-за возможной реакции Москвы, но Киев намерен продавливать эту тему.

По мнению Джабарова, заявление Зеленского демонстрирует, что политик врал, когда говорил о готовности к переговорам с Россией, так как он фактически призывает страны НАТО вступить в прямой конфликт с Россией.

«Если наши самолеты или какие-то объекты будут на территории Украины сбиваться странами НАТО, то есть не украинцами, а запускаться будут [ракеты] с территории НАТО или баз НАТО, начнется большая война, и он это прекрасно понимает. Ради того чтобы остаться у власти, сохранить свою должность, свой режим, он готов втянуть НАТО в войну с Российской Федерацией. Это абсолютно аморально», — высказался сенатор.

В воскресенье, 4 августа, Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию Украины прибыли истребители F-16. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Украины о предоставлении техники.

