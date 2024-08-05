В кабмине рассказали о подготовке учебников по «Основам безопасности и защиты Родины»

Вице-премьер Чернышенко: пособия по «Основам защиты Родины» появятся в 2025 году

Государственные учебные пособия по «Основам безопасности и защиты Родины» появятся в России в 2025 году. О подготовке к выпуску пособий в интервью журналу «Эксперт» рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам члена кабмина, преподавание по этим учебникам начнется в 2025/2026 учебном году.

Кроме того, как сообщил Чернышенко, в следующем учебном году в школах появятся госучебники по «Труду», а также пособия по истории и обществознанию для 5-9 и 9-11 классов соответственно.

В 2024 году в российских школах произошел ряд нововведений. В частности, для учащихся ввели начальную военную подготовку и преподавание одиннадцатиклассникам истории по новому учебнику, а также разрешили в обязательном порядке привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности.