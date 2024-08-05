В ЛНР рассказали об отражении более 40 контратак ВСУ в регионе

Марочко: ВС России за неделю отразили более 40 контратак ВСУ в ЛНР

Российские военные в Луганской народной республике (ЛНР) в течение недели отразили более 40 попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об отражении контратак в регионе рассказал в Telegram полковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«С 27 июля по 2 августа 2024 года подразделениями группировок "Север", "Юг" и "Запад" отражены 44 контратаки противника, отмечается незначительное повышение активности противника», — говорится в публикации.

Эксперт добавил, что всего в течение недели ВСУ потеряли в атаках на ЛНР около 9380 военнослужащих.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные уничтожили крупный взводный опорный пункт ВСУ, который располагался в районе Стельмаховки в ЛНР. В результате атаки противник понес потери и покинул свои позиции.