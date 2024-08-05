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16:39, 5 августа 2024Мир

В МИД прокомментировали сенсационные детали покушения на Трампа

Захарова заявила о сенсационности деталей покушения на Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Часть фактов о деталях подготовки стрелка Томаса Мэтью Крукса к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа становится настоящей сенсацией. Об этом в Telegram заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подробности расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа из разряда интригующих переходят в рубрику сенсационных», — говорится в ее сообщении.

К числу этих подробностей Захарова отнесла тот факт, что Крукс измерял расстояние от места стрельбы до трибуны с помощью оптического дальномера, и при этом его фото пересылалось сотрудниками, которые были задействованы в охране мероприятия. «То есть человек, очевидно не являющийся сотрудником спецслужб, охраняющих мероприятие, просто слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике. А секретной службе до этого не было совершенно никакого дела. Или она сделала вид, что нет дела», — резюмировала она.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент политик выступал на митинге в Пенсильвании. Томас Мэтью Крукс ранил его в ухо. Экс-президента от последующих выстрелов заслонили охранники.

Стрелка ликвидировали на крыше здания, в 140 метрах от места, где выступал Трамп. Как отмечают зарубежные СМИ, за несколько минут до начала стрельбы зрители сообщили полиции о подозрительном вооруженном мужчине, но те не придали жалобам значения.

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      Виктория Кондратьева
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