В Молдавии обвинили международные организации в игнорировании беспредела в стране

Стояногло: международные организации игнорируют беспредел в Молдавии

Международные организации замалчивают и игнорируют то, что президент Молдавии Мая Санду и правящая партия PAS нарушают права человека и устраивают в стране беспредел. Такое заявление сделал экс-генеральный прокурор республики Александр Стояногло, передает ТАСС.

«Международные организации все эти три года просто отмалчиваются и закрывают глаза на беспредел, который творит нынешняя власть», — заявил Стояногло.

Он предположил, что люди перестанут верить в идею европейской интеграции, наблюдая за бездействием наднациональных организаций, которых, как отметил бывший прокурор, устраивают действия Санду.

Ранее Стояногло сообщил, что был отстранен от поста, поскольку во имя закона отказался подчиняться президенту Санду.