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12:06, 5 августа 2024Россия

В Москве 38-летнему рыбаку сожгло кожу в момент броска спиннинга

Shot: в Москве рыбаку сожгло 50 % кожи в момент броска спиннинга, он впал в кому

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве 38-летнему рыбаку сожгло 50 процентов кожи в момент броска спиннинга — мужчина зацепил линию электропередачи (ЛЭП). Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, мужчина приехал на Песьевский пруд в поселке Щаповское, чтобы половить рыбу на спиннинг. Когда он попытался закинуть снасти в воду, то задел высоковольтную линию электропередачи. Из-за этого москвич получил сильный удар током.

Его отвезли в больницу с серьезными ожогами, сейчас он в искусственной коме. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

До этого в деревне Меленки в Московской области подросток отправился на рыбалку в одиночку и был найден бездыханным под ЛЭП. Медикам тогда не удалось реанимировать 17-летнего юношу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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