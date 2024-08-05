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15:05, 5 августа 2024Бывший СССР

В Раде согласились с запретом на призыв в ВСУ украинцев в возрасте от 18 до 25 лет

Гончаренко: Рада поддержала запрет на призыв украинцев от 18 до 25 лет

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Верховная Рада поддержала запрет призыва украинцев в возрасте от 18 до 25 лет в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Комитет по нацбезопасности и обороне [Рады] поддержал законопроект 11379-д. Законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно годных от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу, или кто не имеет военной кафедры», — написал парламентарий.

По его словам, ранее мобилизованные в ВСУ украинцы, относящиеся к данной категории граждан, в соответствии с документом будут уволены со службы. Гончаренко уточнил, что депутаты рассмотрят законопроект в рамках сессии Рады.

Ранее стало известно, что украинцы отправляют детей за границу из-за страха снижения возраста мобилизации в стране. Об этом сообщили в пророссийском подполье.

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      Екатерина Грищенко
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