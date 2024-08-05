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08:42, 5 августа 2024Россия

В России участник СВО попал в смертельную аварию в населенном пункте Хохол

Под Воронежем участник СВО попал в аварию, мужчину не спасли

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Воронежской области попал в смертельное для него ДТП. Об этом подруга мужчины сообщила изданию «Вести Воронеж».

Мужчина вернулся из зоны боевых действий в феврале. 3 августа управлявший мотоциклом боец столкнулся с автомобилем Kia. Это произошло в родном для мужчины населенном пункте с названием Хохол. Спасти участника СВО не удалось.

По словам источника издания, за рулем легковушки находился бывший глава районного отдела ГИБДД России. По чьей вине произошла авария, не сообщается.

Ранее в Тюмени другой боец СВО попал в смертельную аварию. Предположительно, мужчина уснул за рулем. У него остались двое детей.

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      Алан Босиков
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