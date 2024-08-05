Продавцам захотели запретить менять цены на некоторые товары

Совфед: в России могут запретить менять цену товара, купленного в рассрочку

Скоро в Госдуму внесут законопроекты, которые запрещают продавцам менять цену товара, если тот приобретен в рассрочку. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации сообщило ТАСС.

Такие нормы, как ожидается, не позволят устанавливать скрытые проценты. По словам инициаторов этого законопроекта, все больше россиян покупают товары в рассрочку, которая предполагает внесение ежемесячных платежей. Ситуация аналогична той, в которой находится человек, взявший кредит. Однако обязательства по рассрочке не учитываются в долговой нагрузке. Предложенные изменения в законодательстве защитят граждан и снизят риски.

Ранее Международная конфедерация обществ потребителей предложила Центробанку урегулировать работу сервисов оплаты покупок частями. К числу рисков, которые имеют место на сегодняшний день, они отнесли отсутствие оценки уровня закредитованности и доходов клиентов, бесконтрольный рост долговой нагрузки заемщиков и отсутствие регулирования размеров пени и штрафов.

А в конце июля 2024 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила включать рассрочку на приобретение товаров в кредитную историю. По ее мнению, это необходимо, чтобы не допустить роста закредитованности граждан.