В России заметно вырос спрос на одну категорию работников

«Известия»: спрос на сотрудников станций техобслуживания в РФ вырос на 17-30 %

По итогам первой половины 2024 года спрос на сотрудников станций техобслуживания (СТО) в России вырос на 17-30 процентов. О заметном увеличении интереса компаний к этой категории работников сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные представителей крупных отечественных СТО.

Наибольшим спросом у работодателей в этот период времени пользовались детейлеры, слесари, электрики, механики и шиномонтажники, уточнили эксперты. По данным компании Fit Service, сейчас на одну вакансию в автомобильном бизнесе приходится в среднем всего по два резюме от соискателей.

HR-директор фирмы Ирина Кулиева связала подобную динамику в том числе с сезонностью подобных видов работ. По ее словам, именно на весенне-летний сезон приходится пиковый период спроса на ремонт машин. На этом фоне потребность работодателей в сотрудниках СТО продолжает расти и в настоящее время, резюмировала аналитик.

Ранее о критической нехватке автомехаников сообщала «Российская газета». Как отметил директор представительства «КамАЗа» в Казани Александр Ушенин, в настоящее время в отрасли также прослеживается старение кадров. В свою очередь, глава Академии «Авто.ру Бизнес» Дарья Челядинова заявила об остром дефиците ряда других специалистов, включая арматурщиков, маляров и выкупщиков.