В российском регионе с одной целью вычислили троих соблюдавших правила водителей

На Ямале вычислили и решили наградить водителей, соблюдавших скоростной режим

Власти Ямала вычислили троих соблюдавших правила водителей с одной целью — автомобилистов решили наградить. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».

Как сообщается, в упомянутом российском регионе регулярно проводится конкурс «Выигрыш — не в скорости», в рамках которого власти запрашивают у ГИБДД данные о водителях, соблюдавших скоростной режим. После этого законопослушным водителям по списку присваиваются номера, из которых генератор случайных чисел выбирает нескольких победителей.

Оказавшимся в списке и выбранным генератором водителям выплатят денежный приз.

Ранее сообщалось, что стобалльники по ЕГЭ из Татарстана получат десятки тысяч рублей. Денежные премии выдающимся выпускникам школ выделит Минобрнауки российского региона. Размер единовременной выплаты будет зависеть от количества предметов, сданных на максимальный результат, — 15, 25 и 35 тысяч рублей соответственно.