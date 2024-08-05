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12:47, 5 августа 2024Ценности

В сети высмеяли сапоги Собчак на новом фото фразой «встала на копыта»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пользователи сети высмеяли образ российской телеведущей Ксении Собчак на новом фото. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя журналистка поделилась серией снимков, на которых предстала в розовой рубашке, сером жакете, клетчатой юбке и белых сапогах на массивной подошве и с заклепками. Кроме того, она надела очки с прозрачными линзами, кожаный ошейник с шипами и черный парик.

Юзеры, в свою очередь, описали внешний вид знаменитости следующими фразами: «Встала на копыта?», «Сапоги — просто жуть! Полная безвкусица. Любимый образ Насти Волочковой», «Можно снимать новый сезон "Школы"», «Кажется, очень вызывающе», «Плохо, очень плохо».

Ранее в июле пользователи сети сравнили Ксению Собчак с американским рок-певцом Мэрилином Мэнсоном.

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      Карина Черных
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