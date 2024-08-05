В США рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ

Джонсон: бойцы ВСУ дезертируют по пять тысяч человек в месяц из-за отчаяния

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово дезертируют из-за отчаяния. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.

По его словам, каждый месяц по меньшей мере пять тысяч военнослужащих покидают позиции на передовой. Джонсон пояснил, что это происходит из-за падения морально-боевого духа. «Они понимают, что на победу в боевых действиях надежды нет», — отметил он.

Экс-аналитик также обратил внимание на успехи российских войск, указав, что они нарастили темпы наступления и активно продвигаются вперед. Он выразил уверенность, что им удастся достичь своих целей в Донбассе.