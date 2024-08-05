В США рассказали о разногласиях по Украине внутри Демократической партии

Politico: разногласия внутри Демпартии США по Украине сильнее, чем афишируются

Разногласия внутри Демократической партии США по Украине, в том числе между администрацией президента Джо Байдена и сторонниками Киева, оказались сильнее, чем афишируются. Об этом рассказала газета Politico.

«Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется», — отмечается в публикации.

Издание пишет, что в публичном пространстве Украина и ее союзники наряду с большинством демократов выражают признательность президенту США за создание глобальной коалиции и беспрецедентную военную и экономическую помощь Киеву. Однако в частных беседах оценки куда скромнее, более того, следуют и язвительные высказывания со стороны некоторых украинских чиновников.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что одни из самых ярых сторонников продолжения конфликта на Украине получают деньги из Киева.

