В США указали ВСУ на важный недостаток переданных им F-16

Политолог Слебода: переданные ВСУ истребители F-16 значительно устарели

Американский политолог Марк Слебода призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) не надеяться, что переданные им США истребители F-16 значительно изменят ситуацию на передовой, указав на то, что данный вид авиации значительно устарел. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«F-16 — это устаревшие самолеты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — заявил он.

По его словам, используемые украинскими военными самолеты рискуют быть уничтоженными каждый раз, когда они приближаются к линии боевого соприкосновения. Слебода подчеркнул, что российские войска приложат все усилия для того, чтобы выслуживать вражеские F-16 и препятствовать их выполнению боевых задач.

Ранее сообщалось, что переданные Украине истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией.