Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:05, 5 августа 2024Наука и техника

В США указали ВСУ на важный недостаток переданных им F-16

Политолог Слебода: переданные ВСУ истребители F-16 значительно устарели

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский политолог Марк Слебода призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) не надеяться, что переданные им США истребители F-16 значительно изменят ситуацию на передовой, указав на то, что данный вид авиации значительно устарел. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«F-16 — это устаревшие самолеты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — заявил он.

По его словам, используемые украинскими военными самолеты рискуют быть уничтоженными каждый раз, когда они приближаются к линии боевого соприкосновения. Слебода подчеркнул, что российские войска приложат все усилия для того, чтобы выслуживать вражеские F-16 и препятствовать их выполнению боевых задач.

Ранее сообщалось, что переданные Украине истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании и пообещал жесткий ответ. К чему готовятся в Израиле и США?

      Установлена личность стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы

      В США указали ВСУ на важный недостаток переданных им F-16

      Одна деталь на фото 52-летней телеведущей в бикини смутила фанатов

      Стесняющейся предложить партнеру секс-игрушку девушке дали совет

      В Израиле узнали про подземный бункер в Иерусалиме из-за угрозы атаки Ирана

      Российские бомбардировщики поразили ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ

      Украинцы начали отправлять детей за границу из-за страха их мобилизации

      Apple отложила выход складного планшета

      Второй человек получил имплант от Neuralink

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше