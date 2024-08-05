Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева раскрыла влияние перенесенного инсульта на ее жизнь. На эту тему она высказалась в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», выпуск которого доступен на YouTube.

Водонаева рассказала, что во время первого инсульта она попала в реанимацию. «Ты просто понимаешь, что вот он — финал. Ты не понимаешь, выходишь ли ты из тела или нет, но ты себя как будто бы видишь, как тебя везут, ты в шоке, и у тебя происходит молниеносная переоценка ценностей», — описала телеведущая свои мысли в тот момент.

Экс-участница «Дома-2» добавила, что после инсульта у нее появились «интересные глюки». «Кое-что начинаешь видеть, это не страшно, люди страшнее. То, что ты видишь, тебе никогда не причинит вреда», — заключила она.

Алена Водонаева попала в реанимацию из-за инсульта в апреле 2021 года. Позже, в июне того же года, у нее случился второй инсульт.

Ранее Водонаева раскрыла свой заработок на проекте «Дом-2». Звезда шоу заявила, что она и другие пять участников проекта получали по 6000 долларов в месяц. Телезвезда уточнила, что те, кто пришел после них, снимались в реалити бесплатно.