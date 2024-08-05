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17:45, 5 августа 2024Ценности

Врач назвала приводящие к слепоте ошибки в макияже

Офтальмолог Нимми Мистри: сон с макияжем на лице приводит к воспалению роговицы

Фото: Freepik

Офтальмолог Нимми Мистри назвала приводящие к слепоте ошибки в макияже. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

В первую очередь врач обратила внимание на женщин, которые красятся в общественном транспорте. По ее словам, такая привычка может привести к кератиту и конъюнктивиту, поскольку на поручнях и сидениях находятся бактерии синегнойной палочки. «Она может вызывать серьезные инфекции глаз, особенно у людей, которые носят контактные линзы или имеют ослабленный иммунитет», — предупредила Мистри.

Кроме того, воспаление роговицы могут спровоцировать сон с макияжем на лице и грязные инструменты для нанесения декоративной косметики. Во втором случае медик отметила, что в неочищенных спонжах и кистях развивается золотистый стафилококк, который вызывает желтые выделения из глаз.

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Помимо прочего, Мистри рассказала о негативных последствиях использования просроченной косметики. «Хотя косметика содержит консерванты, которые помогают предотвратить размножение в ней бактерий, при регулярном использовании она может стать опасной для глаз. Возьмем, к примеру, тушь. Ее щетка касается ресниц, а затем возвращается в продукт. Неоднократное применение грязной щетки приводит к распространению бактерий в глазах», — объяснила специалист.

В заключение собеседница портала настоятельно рекомендовала не обмениваться с подругами декоративной косметикой. «Когда вы меняетесь косметикой, вы, по сути, обмениваетесь микробами. Человек, который дал вам на время тушь, может не знать о том, что у него есть бактериальный конъюнктивит», — уточнила она.

В апреле прошлого года жительница Великобритании показала пораженное лишаем лицо после нанесения макияжа грязными кистями.

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      Мария Винар
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