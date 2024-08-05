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10:31, 5 августа 2024Забота о себе

Врач указала на простые способы борьбы с головной болью

Реабилитолог Ракаева призвала больше отдыхать для борьбы с головной болью

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Реабилитолог, клинический психолог, доктор медицинских наук, полковник в отставке военной медицинской службы Лидия Ракаева рассказала, что нельзя терпеть головную боль, так как она разрушает нервные окончания и клетки головного мозга. На простые способы борьбы с головной болью она указала в беседе с «Лентой.ру».

Врач призвала при появлении головной боли сразу принять анальгетик, иначе последствия боли в виде раздражительности, напряжения и стресса будут порождать новые причины для ее появления. В то же время Ракаева предупредила, что бесконтрольный прием обезболивающих средств может вызвать побочные эффекты: проблемы с пищеварением, заболевания почек и печени. «Головная боль доставляет массу неудобств, выбивая из колеи на долгое время. Боль можно убрать при помощи лекарственных препаратов. Однако это не выход, потому что причина ее появления может быть разной: спазм сосудов, гайморит, искривление позвоночника, резкие скачки давления», — объяснил она.

В этом случае реабилитолог посоветовала минимизировать причину развития боли. Необходимо откладывать в сторону накопившиеся дела, больше отдыхать, вовремя ложиться спать вечером, продолжила она. Также Ракаева посоветовала пить больше воды, особенно в жаркое время года.

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Если приступ головной боли уже начался, врач посоветовала обеспечить себе покой (в идеале — в прохладной темной комнате), перекусить или выпить что-нибудь сладкое, по возможности прогуляться, принять теплый душ или ванну, положить на виски холодный компресс, аккуратно помассировать виски, лоб, шею плечи руками или подручными гаджетами.

Когда сильно болит голова, тошнит, а принимать лекарства нежелательно, приступ можно попробовать снять народными методами, добавила реабилитолог. Она объяснила, что при отсутствии аллергии можно выпить чай с медом или имбирем, нанести на виски несколько капель эфирного масла и слегка помассировать их.

Ранее невролог Разият Чупанова назвала причиной метеозависимости проблемы со здоровьем. Врач рассказала, что чаще всего метеочувствительность проявляется у людей с бронхиальной астмой, ревматизмом, артритом, тревожным и депрессивным расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренью.

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      Вера Владзиевская
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