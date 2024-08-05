Японская биржа открылась после исторического обвала и пошла вверх

Nikkei отыграл больше половины потерянного после исторического обвала 5 августа

Индекс Nikkei на открытии торгов во вторник отыграл больше половины потерянного в ходе исторического обвала, произошедшего в понедельник, 5 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В начале торговой сессии рост составил 7,99 процента, индекс вышел на отметку в 33 971,7 пункта. Но на этом фоне резко ослаб курс национальной валюты по отношению к доллар. С открытия торгов курс доллара к йене укрепился на 1,88 процента, до отметки в 146,17 — 146,19 иен за доллар.

Обвал японского индекса Nikkei 5 августа превысил падение в «черный понедельник» 1987 года.

На фоне обвала японской биржи падали и другие рынки. В частности, индекс Мосбиржи опустился более чем на 1,5 процента.

Также падение затронуло и американские фондовые рынки. После разочаровывающего отчета о рынке труда в США индекс Nasdaq упал на 2,4 процента.