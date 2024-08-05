Задержание ФСБ готовившего по заказу Украины теракт россиянина попало на видео

ФСБ показала задержание россиянина, готовившего теракт в Запорожской области

ФСБ показала видео задержания гражданина России, планировавшего по заданию спецслужб Украины теракт в Запорожской области. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина идет по дороге, а из машины выбегают силовики и задерживают его. Фигуранта кладут лицом в пол, надевая наручники. Затем он рассказывает о совершенном преступлении.

Задержанный планировал преступление против должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области. По данным ФСБ, проживающий в регионе мужчина сам вышел на связь с украинской стороной и передавал сведения о сотрудниках местной администрации. Затем он получил задание от Главного управления разведки Минобороны Украины совершить теракт путем подрыва. У него дома силовики нашли тротил и гексоген, а также другие компоненты для изготовления взрывного устройства.

Следователь ФСБ возбудил в отношении мужчины два уголовных дела по статьям о госизмене и подготовке к теракту.