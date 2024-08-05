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13:03, 5 августа 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в намерении втянуть европейские страны в конфликт с Россией

Рогов: Зеленский втягивает ЕС в конфликт с Россией, призывая сбивать ракеты

Фото: Hollie Adams / Reuters

Намерение президента Украины Владимира Зеленского привлечь приграничные страны Европейского союза (ЕС) и НАТО к уничтожению российских ракет является частью плана по их втягиванию в прямой вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его мнению, подобными призывами Зеленский планирует распространить военный конфликт на европейские страны. «Ему нужно, чтобы пламя разрухи и хаоса вспыхнуло в Европе», — предположил Рогов.

Ранее Зеленский сообщал о своем желании, чтобы НАТО сбивало российские ракеты над территорией Украины. Он отметил, что страны Запада боятся делать это из-за риска эскалации конфликта, подчеркнув, что украинские власти намерены продавливать данную тему.

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      Алевтина Запольская
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