Жена Канье Уэста пришла на вечеринку в обнажающем грудь наряде

Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, пришла на вечеринку в обнажающем грудь наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Известно, что пара провела вечер с друзьями в отеле Chateau Marmont, отмечая день рождения менеджера Джона Монополи. Так, для мероприятия Цензори выбрала прозрачный сияющий комбинезон бежевого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что избранница исполнителя решила отказаться от бюстгальтера.

Уэст, в свою очередь, предпочел черные штаны, объемную кожаную куртку и худи с капюшоном. Также он надел солнцезащитные очки в тон.

Ранее в июле сообщалось, что Канье Уэст прикрыл от уличных фотографов оголившуюся на публике Бьянку Цензори.