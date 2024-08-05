Женщина потеряла работу и через несколько дней разбогатела на 25 миллионов рублей

Жительница штата Южная Каролина, США, разбогатела на 300 тысяч долларов (25,7 миллиона рублей) через несколько дней после потери работы. Об этом сообщает UPI.
Женщина купила лотерейный билет за десять долларов и была ошеломлена, когда он оказался счастливым. За несколько дней до этого она осталась без работы и даже не надеялась на выигрыш. «Это безумие, что все сложилось именно так», — отметила она.
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Победительница рассказала, что эти деньги помогут ей выйти из затруднительного финансового положения. Часть приза она планирует потратить на покупку нового дома.
Ранее сообщалось, что в Южной Каролине женщина выкинула в мусорку лотерейный билет на 300 тысяч долларов. Ее муж вовремя заметил неладное и спас их приз.