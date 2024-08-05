Женщина узнала причину отказа мужа от уборки и получила совет разводиться

Пользовательница Reddit рассказала, как узнала причину отказа своего мужа от уборки и за что рассердилась на него. Многие комментаторы посоветовали ей задуматься о разводе.

По словам автора поста, у нее ближневосточное происхождение, а ее муж, напротив, европеоидной расы. Женщина отметила, что они с будущим супругом познакомились несколько лет назад и длительное время жили вместе. В 2024 году они заключили брак и переехали в более просторную квартиру.

Автор поста уточнила, что до женитьбы и переезда не замечала никаких проблем в отношениях с возлюбленным, в том числе относительно распределения домашних дел. «Но теперь он ожидает, что я буду каждый день заниматься всеми делами по дому. Я много раз ему говорила, что недовольна этим, но он либо обещает исправиться, либо просто утверждает, что я изменилась после свадьбы», — отметила женщина. При этом, как уточнила рассказчица, они с супругом оба работают.

«Сегодня его сильно рассердило, что я вновь подняла эту тему. Он попросил перестать доставать его, просто делать свою работу и подчиняться ему. Он сказал: "А ты бы вела себя так же, если бы вышла за мужчину с Ближнего Востока?"» — написала женщина. По ее словам, они поссорились и она назвала супруга козлом, однако он счел это несправедливым.

«А ты не напомнила ему, что женщины, которые занимаются всей работой по дому, живут с мужьями, которые могут их полностью обеспечивать?», «Он расист и сексист. Тебе пора уходить от него», «Пожалуйста, разведись с ним, пока у вас еще нет детей», — обратились к автору комментаторы.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что задумался о расставании с невестой после семи лет отношений из-за одной ее шутки. Парень признался, что слова возлюбленной сильно его ранили.

