Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 6 августа 2024Мир

Байден и Харрис пустили террористов в США

Fox News: около 100 террористов попали в США из-за политики Байдена и Харрис

Фото: Nathan Howard / Reuters

Около 100 человек, внесенных в американский список террористов, смогли попасть на территорию США в период с 2021 по 2023 годы из-за политики действующей администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на доклад юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

«Во время работы администрации Байдена и Харрис было задержано более 250 нелегальных иммигрантов из списка террористов на юго-западной границе США в период с 2021 по 2023 годы. При этом из них пропустили как минимум 99 человек. Еще 34 иммигранта находятся под стражей, но их не высылают из США», — отмечается в докладе.

Также конгрессмены добавили, что приведенные данные не учитывают «неизвестное количество потенциальных террористов» среди почти двух миллионов лиц, которым удалось «проскользнуть через Пограничную службу США из-за попустительства Байдена и Харрис».

Ранее издание Breitbart со ссылкой на доклад специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщило, что Госдепартамент США допустил случайное финансирование талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) или «лиц, связанных с террористами» на сумму 293 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о взрыве и пожаре на российском нефтеперерабатывающем заводе

      В России высказались о задержаниях в Минобороны словами «скоро камер не хватит»

      Директор парка «Патриот» обжаловал свой арест по делу о хищении

      Волочкова рассказала о совместном треке с SHAMAN

      Раскрыты подробности госпитализации Зака Эфрона при загадочных обстоятельствах

      В Госдуме прокомментировали просьбу к ОБСЕ рассмотреть факты узурпации власти Зеленским

      В России запустили серийное производство «Русака-С» с ИИ

      На Украине обвинили адвоката Порошенко в уклонении от мобилизации

      В России неожиданно подорожал попкорн

      ФСБ сорвала попытку террористической атаки со стороны ВСУ на объект в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше