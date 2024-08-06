Байден и Харрис пустили террористов в США

Fox News: около 100 террористов попали в США из-за политики Байдена и Харрис

Около 100 человек, внесенных в американский список террористов, смогли попасть на территорию США в период с 2021 по 2023 годы из-за политики действующей администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на доклад юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

«Во время работы администрации Байдена и Харрис было задержано более 250 нелегальных иммигрантов из списка террористов на юго-западной границе США в период с 2021 по 2023 годы. При этом из них пропустили как минимум 99 человек. Еще 34 иммигранта находятся под стражей, но их не высылают из США», — отмечается в докладе.

Также конгрессмены добавили, что приведенные данные не учитывают «неизвестное количество потенциальных террористов» среди почти двух миллионов лиц, которым удалось «проскользнуть через Пограничную службу США из-за попустительства Байдена и Харрис».

Ранее издание Breitbart со ссылкой на доклад специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщило, что Госдепартамент США допустил случайное финансирование талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) или «лиц, связанных с террористами» на сумму 293 миллиона долларов.