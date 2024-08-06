Бывшего начальника полиции ОМВД в российском регионе осудили за взятки

Экс-главе отдела полиции ОМВД по Темрюкскому району дали 12 лет за взятки

Суд огласил приговор в отношении бывшего начальника полиции ОМВД России по Темрюкскому району Александра Сальникова, виновного в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по части 6 статьи 290 («Получения взятки, совершенное в особо крупном размере») и части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса РФ, приговорив к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере почти 12 миллионов рублей. Его также лишили права занимать должности на госслужбе на десять лет.

По данным суда, Сальников, занимая должность заместителя начальника отдела — начальника полиции ОМВД России по Темрюкскому району, получал от одного из предпринимателей взятку в размере почти трех миллионов рублей. За указанную сумму он обеспечивал беспрепятственное передвижение грузового транспорта, принадлежащего бизнесмену и следовавшего с многочисленными нарушениями, через пост ДПС «Тамань-5» и по территории Темрюкского района.

Взятки бывший силовик получал систематически в виде денежного перевода на карту сестры. За один большегруз он получал от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, подозреваемого в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей.